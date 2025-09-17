'Польша не сможет спасти людей, если у них будет массированная атака' - Зеленский призвал обучать военных стран-партнеров в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Польша не сможет эффективно защитить население в случае массированного воздушного удара. По словам главы государства, украинские воздушные силы применяют многоуровневую систему обороны: подразделения ПВО, мобильные группы, истребители и беспилотники-перехватчики.

Благодаря этому во время одной из атак удалось сбить более 700 из 810 дронов. Об этом он сказал в интервью SkyNews, отрывок которого опубликовал YouTube-канал Офиса президента.

"Для сравнения — в Польше было 19 дронов, из которых сбили всего четыре. При этом по ним не наносили ракетных или баллистических ударов. Понятно, что они не готовы к массированным атакам и не смогут спасти людей в подобной ситуации", — подчеркнул Зеленский.

В то же время, он подчеркнул, что Украина готова делиться своим опытом и обучать военных из стран-партнеров, которые с самого начала войны оказывают Киеву важную помощь.

