Помидоры подорожали, цены на капусту упали: как изменилась стоимость продуктов в Украине

За последнюю неделю на украинском оптовом рынке овощей и фруктов наблюдается неоднородная динамика: тепличная продукция в целом дорожает из-за сокращения предложения и сезонных факторов, тогда как элементы борщового набора дешевеют.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit (на начало декабря 2025 года). Больше всего подорожали помидоры — диапазон вырос с 35–60 до 50–100 грн/кг. Огурцы показали еще большую волатильность: если неделю назад они продавались по 100–140 грн/кг, то сейчас цена колеблется от 70 до 160 грн/кг. Сладкий перец также прибавил в цене - с 80-100 до 95-135 грн/кг, тогда как баклажаны немного подешевели (80-90 грн/кг вместо 85-95), а кабачки упали ощутимее - с 65-75 до 50-60 грн/кг.

Среди капусты белокочанная стала единственной, что подешевела — теперь ее предлагают по 7–10 грн/кг вместо 8–10. В то же время пекинская поднялась до 22–25 грн/кг, цветная — до 25–38 грн/кг, синяя — до 20–30 грн/кг, а брокколи показала сильнейший рост — с 35–45 до 50–60 грн/кг.

Борщевой набор в целом стал более доступным: верхний предел цен на свеклу, морковь и репчатый лук опустился на одну гривну (сейчас 8–9, 8–10 и 7–9 грн/кг соответственно). Картофель остался на прежнем уровне – 8–12 грн/кг.

Во фруктовом сегменте приятно подешевели мандарины (55–85 грн/кг вместо 60–120) и яблоки (верхний предел снизился с 45 до 35 грн/кг). В то же время сливы резко пошли вверх — с 20–50 до 25–80 грн/кг из-за завершения сезона.

В целом аналитики EastFruit отмечают, что зимой тепличные овощи, вероятнее всего, еще подорожают из-за затрат на отопление и логистику, а борщовый набор, напротив, имеет шанс остаться относительно стабильным.

