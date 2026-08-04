Понадобятся три ингредиента и 5 минут: рецепт смородинового варенья на зиму
Варенье из красной смородины – одна из самых любимых домашних заготовок, рецепты которой передавались из поколения в поколение. Если хочется сохранить натуральный вкус ягод или быстро приготовить густой десерт на зиму, следует обратить внимание на два проверенных способа.
Рецепт – классическая "Пятиминутка", которая готовится быстро, а все ингредиенты отмеряются обычными стаканами. Об этом пишет Униан.
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Этот рецепт пригодится тем, кто хочет быстро приготовить густое и насыщенное варенье без продолжительной варки. После охлаждения оно становится еще более густым, а ягоды хорошо сохраняют свой вкус и аромат.
Особенность рецепта – все ингредиенты измеряются стаканами, поэтому кухонные весы не понадобятся.
Ингредиенты:
- 6 стаканов красной смородины (по желанию можно использовать также черную или белую);
- 6 стаканов сахара;
- 1 стакан воды.
Способ приготовления
- В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и поставьте его на средний огонь. Постоянно помешивайте, пока сахар полностью не растворится, а сироп не закипит.
- В кипящий сироп всыпьте подготовленные ягоды, аккуратно перемешайте и снова доведите до кипения. Во время варки периодически снимайте пену.
- После повторного закипания варите ровно пять минут.
- Горячее варенье сразу разлейте в стерилизованные банки, герметично закройте крышками, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного охлаждения. После этого перенесите заготовки в холодное место для длительного хранения.
Напомним, мы уже предлагали рецепт клубничного джема за 5 минут.
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