Постпред России при ООН назвал условия для заключения мирного соглашения с Украиной

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва настаивает на устранении так называемых "первопричин" войны перед заключением любого мирного соглашения с Украиной. По словам Небензи, Россия считает необходимым поначалу решить вопросы, которые Кремль называет причинами начала полномасштабной войны.

Об этом он сказал во время брифинга в ООН. Среди них российский дипломат снова упомянул возможное вступление Украины в НАТО, которое Москва традиционно называет угрозой своей безопасности.

Также Небензя повторил пропагандистские заявления Кремля о якобы "неонацистском режиме" в Украине и "притеснения русскоязычного населения".

Напомним, Сибига заявил, что война России против Украины близится к переломному этапу.

