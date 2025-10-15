Пожар на швейной фабрике в Бангладеш: по меньшей мере 16 человек погибли, ранены (фото)

В столице Бангладеш, Дакке, произошел масштабный пожар на швейной фабрике и химическом составе. В результате погибли по меньшей мере 16 человек.

Инцидент произошел во вторник в районе Мирпура. По предварительным данным, возгорание возникло на третьем этаже семиэтажного здания, где размещалась швейная фабрика. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на управление пожарной службы и гражданской обороны Бангладеш.

Представитель пожарной службы Талха бин Джашим сообщил, что спасателям удалось извлечь тела погибших. Есть также пострадавшие, получившие ожоги и травмы. Пожар уже локализован, однако спасательные работы продолжаются.

Бангладеш – вторая в мире страна по объемам производства одежды после Китая. В этой сфере работают около 4 миллионов человек, преимущественно женщины. Отрасль ежегодно приносит государству около 40 миллиардов долларов от экспорта, главным образом в США и Европу. В то же время, она имеет длительную историю промышленных катастроф и пожаров, которые часто связывают с нарушением строительных норм и отсутствием надлежащего контроля безопасности.

