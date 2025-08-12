Правила пересечения границы с Польшей: какая сумма денег нужна при себе

Все граждане Украины проходят проверку на польской границе. Кроме стандартного паспортного и таможенного контроля работники пунктов пропуска могут также оценивать платежеспособность путешественника.

Это означает, что они должны убедиться, что у иностранца есть при себе достаточная сумма денег, чтобы покрыть расходы во время пребывания в Польше. Сайт Новости.LIVE сообщает, какую сумму средств нужно иметь при пересечении границы с Польшей.

Проверка финансового состояния путешественников не является обязательной процедурой – польские пограничники могут проводить ее по собственному усмотрению. Однако, если окажется, что у пассажира нет достаточного количества наличных денег или средств на банковских карточках, вероятность отказа в пересечении границы значительно возрастает.

По данным портала Migrant Info, украинцы и иностранцы должны иметь минимальный запас денег, достаточный для покрытия расходов во время пребывания в Польше и возвращения домой. Размер этих средств определяется следующим образом:

300 злотых, если поездка будет продолжаться не более 4 дней;

75 злотых каждый день пребывания, если путешествие превышает 4 дня.

Читайте также: Сколько наличных разрешено вывозить за границу: правила для украинцев

Стоимость обратного билета также учитывается отдельно – если на момент пересечения границы его нет, нужно иметь при себе не менее 200 злотых. Это правило касается граждан стран, граничащих с Польшей. Стоит отметить, что валюта не имеет значения – можно предъявить денежные средства в любых денежных единицах и номиналах.

Как сообщает официальный портал, иностранцы, въезжающие для обучения, научных исследований, тренингов или выполнения работ по развитию, должны иметь финансовые ресурсы не менее 1270 злотых на первые два месяца пребывания.

Эти суммы могут храниться на банковских картах, но следует помнить, что пограничники не всегда учитывают находящиеся на счетах средства. Простого показа баланса в мобильном приложении недостаточно для подтверждения финансового состояния. Рекомендуется заранее получить выписку из банка и предъявить ее при прохождении контроля на границе.

Кто освобожден от проверки наличия денег на границе с Польшей

Некоторые категории иностранцев могут не подтверждать свою платежеспособность при пересечении польской границы. От этого требования освобождены лица, въезжающие на основании:

приглашение с гарантией покрытия расходов на пребывание;

визы для репатриации;

визы, выданной для трудоустройства;

визы для временного убежища;

карты избитую (Karta pobytu);

карты поляка;

участия в спасательной операции.

Рекомендуется иметь при себе документы, подтверждающие цель поездки. Это может быть направление в медицинские или санаторно-курортные учреждения, справка об участии в спортивных мероприятиях, приглашение на пребывание в Польше и т.д.

Раньше мы рассказывали, как оформить пенсию, если находитесь за границей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!