Правительство отменяет отсрочку студентов с 25 лет: подробности

В Украине планируют существенно ограничить возможность получения отсрочки от мобилизации для военнообязанных мужчин, которые пытаются избежать службы из-за поступления в учебные заведения. В частности, мужчины от 25 лет больше не смогут использовать учебу в университетах или колледжах как основание для отсрочки призыва.

О подготовке соответствующих изменений в законодательстве сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Об этом передает портал LIGA.

Кого коснутся изменения и почему их внедряют

Законопроект №13634 (и его альтернатива) уже готовится ко второму чтению. Главная цель – устранить формальные лазейки для уклонения от мобилизации. Как отмечает Бабак, это вопрос выживания страны в условиях войны.

Новые правила коснутся широкого круга лиц:

поступающих в заведения высшего и профессионального образования;

магистрантов и аспирантов;

тех, кто принимает академический отпуск.

Учеба больше не будет автоматическим "щитом" от фронта. Право на образование сохраняется – каждый может учиться, но это не будет освобождать от воинского долга.

Сергей Бабак привел пример с аспирантурой: в полномасштабное вторжение РФ ежегодно на этот уровень вступало лишь около 500 мужчин. В 2024 году цифра выросла до 90 тысяч — очевидно, большинство использовало обучение как способ получить отсрочку.

Государство уже начало действовать: вступительные испытания усложнили, и количество желающих резко уменьшилось.

Напомним, часть военных получит дополнительные 27 тысяч в декабре.

