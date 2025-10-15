Прибавки к выплатам военных: сколько будут начислять с 1 ноября

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований получают денежное довольствие дважды в месяц. Она состоит из основного оклада, разнообразных надбавок, а также материальной помощи и компенсаций.

С 1 ноября 2025 г. система выплат для защитников Украины останется стабильной, однако некоторые категории военных смогут рассчитывать на дополнительные надбавки. Об этом пишет Новости.LIVE.

Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабинета Министров № 704, денежное довольствие включает должностной оклад, оплату по воинскому званию, надбавку за выслугу лет, а также доплаты при условии службы или выполнения особых задач. Минимальный размер денежного довольствия в ВСУ сейчас составляет 20 100 гривен. Этот показатель базовый и не зависит от места или условий службы, но может возрастать в зависимости от должности, звания, сложности задач и продолжительности службы.

Согласно постановлению Кабмина №168, надбавки для военнослужащих определяются с учетом уровня риска и участия в боевых действиях. Так, 30 000 гривен в месяц получают те, кто выполняет задачи за пределами районов активных боевых действий, 50 000 — военные, осуществляющие управление подразделениями или координирующие действия войск, и 100 000 гривен — защитники, непосредственно участвующие в боях или выполняющие особо опасные операции. Дополнительно может начисляться накопительная премия в размере 70 000 гривен для тех, кто в течение 30 дней непрерывно выполняет задачи на передовой или в тылу врага.

В ноябре 2025 г. военнослужащие также могут получить единовременные выплаты. Среди них помощь на оздоровление и материальная поддержка для решения бытовых вопросов, каждый из которых равен размеру основного денежного довольствия. После заключения первого контракта военным выплачивается от 24 000 гривен, а в случае ранения или увольнения со службы — дополнительная помощь, размер которой зависит от степени травм или выслуги лет.

Кроме того, командование может назначать единовременные премии за особые достижения или выполнение важных боевых задач. Таким образом, система денежного довольствия в ВСУ предусматривает не только стабильную базовую оплату, но и возможность получения существенных доплат и поощрений в зависимости от условий службы и взноса каждого военного.

