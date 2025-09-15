Прощайте, старые цены: сколько теперь будут стоить яблоки в Украине

Яблоки в Украине больше никогда не вернутся к цене 5 грн за килограмм. Причина этого – не только инфляция, но и существенный рост экспорта этого фрукта. В лучшие сезоны цены на внутреннем рынке будут стабильно колебаться в пределах 30-40 грн за килограмм. Крупные торговые сети уже фиксируют цены на уровне около 38 грн/кг, и этот тренд вряд ли изменится в ближайшее время.

Ценовую ситуацию прокомментировал Тарас Баштанник, президент Украинской плодоовощной ассоциации, в интервью для Seeds. Он подчеркнул, что общий тренд способствует росту украинского производства яблок.

"В этом году, я думаю, яблоки будут по 30-35 гривен, 40 – это окончательная цена. То есть не 70 и не 100 гривен за килограмм, как было не так давно. Но и по 5 грн яблоки уже никогда не будут. И для украинских производителей это очень хорошо", – отметил Баштанник.

Причиной таких цен является активный экспорт, который позволяет украинскому рынку сохранять стабильность и не допускать падения цен из-за избытка предложения. Благодаря этому внутренний рынок остается сбалансированным, а цены – на приемлемом уровне.

Кроме того, экспорт ограничивает участие ситуативных игроков, в результате чего на рынке остаются только стабильные и системные бизнесы. Профессиональные садоводы все чаще ориентируются на внешние рынки, уменьшая объемы продажи яблок внутри страны. Это также позволяет повысить цены, поскольку экспорт не только снижает предложение на внутреннем рынке, но и стимулирует улучшение качества продукции.

"Если экспортная цена, условно, 40 грн за килограмм, то цены на внутреннем рынке не могут быть 20. В противном случае, что означает такой бизнес?" – объясняет специалист.

Стоимость яблок в украинских супермаркетах

По данным мониторинга OBOZ.UA, по состоянию на 12 сентября основные сети супермаркетов реализуют украинские яблоки по средней цене 38,33 грн/кг, что соответствует прогнозам Баштанника. В некоторых сетях цены варьируются от 33,9 до 49,9 грн/кг:

"Сельпо" – 40 грн/кг;

"АТБ" – 34,95 грн/кг;

"Фора" – 33,9 грн/кг (скидка);

"Метро" – 34,22 грн/кг;

"Новус" – 36,99 грн/кг;

"Варус" – 49,9 грн/кг.

