Прожиточный минимум не покрывает даже расходы на еду: сколько реально нужно украинцам для жизни

Нынешний прожиточный минимум и предложенный правительством показатель на 2026 год не отвечают реальным потребностям украинцев, поскольку даже не покрывают базовые расходы на питание. По оценкам экспертов, минимальная сумма должна составлять не менее 4700 грн. в месяц.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), ссылаясь на расчеты Министерства социальной политики, заложенные в законе "О Государственном бюджете на 2026 год". Согласно данным, которые он привел:

Для детей до 6 лет: прожиточный минимум – 2817 грн, в то время как минимальная фактическая стоимость продуктов – 4482 грн;

Для детей 6–18 лет: прожиточный минимум – 3512 грн; реальная стоимость продуктов – 6044 грн;

Для трудоспособных лиц: прожиточный минимум – 3328 грн; стоимость продуктов – 4794 грн;

Для лиц, потерявших трудоспособность: прожиточный минимум – 2596 грн, реальная стоимость продуктов – 3786 грн.

Читайте также: Прожиточный минимум в Украине: почему его не повысили в 2025 году

Поэтому с 1 января общий прожиточный минимум на одного человека ежемесячно должен составлять не менее 4700 грн., а не 3209 грн., как предлагает правительство. Эта сумма соответствует среднему уровню затрат на продукты.

"Предлагаю вместе с правительством заложить в бюджет график постепенного повышения прожиточного минимума и соответствующих социальных выплат в течение 2026 года, начиная с 4700 грн как стартовой величины", – подчеркнул Гетманцев.

Реалистичный прожиточный минимум

Ранее Данило Гетманцев сообщал, что в Украине планируют обновить прожиточный минимум, чтобы он отражал реальные расходы на жизнь – примерно 10–12 тыс. грн в месяц. Нардеп предлагает отсоединить этот показатель от зарплат государственных служащих, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет и сделать систему более прозрачной. Также предлагается изменить методику определения минимальной суммы жизни.

Согласно предложению, прожиточный минимум должен непосредственно коррелировать с минимальной зарплатой и пенсией, учитывая трудоспособность и инвалидность. Это предполагает:

минимальная зарплата и не облагаемый налогом минимум должны обеспечивать базовые потребности для выживания;

минимальная пенсия и пенсии по инвалидности повышаются постепенно в пределах возможностей бюджета;

рост социальных стандартов связан с детенизацией экономики, например, за счет табачной отрасли.

Ранее мы рассказывали, что прожиточный минимум может возрасти в Украине.

