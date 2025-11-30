Рекордсмен в росте цен: что в Украине подорожало больше всего
В ноябре 2025 года продовольственная корзина украинцев продолжает колебаться: некоторые базовые продукты резко подорожали, в то время как другие, наоборот, стали доступнее. В целом инфляция на продукты за год достигла 14,4%, с яйцами как абсолютным лидером роста.
Самые "победители" подорожания
- Яйца : +41,9% (за год +54,6%) - из-за роста кормов и экспортного спроса, средняя цена десятка - 50-60 грн.
- Мясо : +25,2% - свинина и курятина выросли из-за логистических затрат и дефицита.
- Хлеб : +16,5% — эффект роста энергозатрат на производство.
- Фрукты +22,1% — импортные цитрусовые и сезонные ягоды подскочили через логистику.
Подешевевшие товары
- Овощи : -21,5% (картофель -14%, зеленый лук вдвое) - благодаря новому урожаю и скидкам от фермеров, но эксперты прогнозируют +10-20% в декабре из-за хранения.
- Сахар : -6,6% - стабильное производство и избыток.
- Сыр : Наименьший рост — +2–3% (твердый сыр ~100 грн/кг) благодаря локальному производству.
Экономисты ожидают скачка цен в декабре перед праздниками (+1,5% из-за генераторов и хранения), но сливочное масло может подешеветь на 30% к Новому году. Общая инфляция на продукты может превысить 10%, если урожай 2025 года будет слабым.
