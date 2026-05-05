рф совершила массированную атаку на Полтавщину: четверо погибших, 31 ранен (фото, видео)

В ночь на 5 мая российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Полтавской области. В результате атаки погибли, десятки раненых, а также значительные повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Дьяковнич. По его словам, враг применил ракеты и ударные беспилотники. Зафиксированы как прямые попадания, так и падение обломков в двух локациях Полтавского района. В результате обстрела повреждены промышленное предприятие и объекты железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, без газоснабжения осталось 3480 потребителей.

По состоянию на утро известно о четырех погибших. Еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Этой же ночью под ударами оказались и другие регионы страны. В частности, атаки зафиксированы в Киевской области, Харькове, Днепропетровске и Запорожье.

Ракетные пуски осуществлялись в направлении Харькова и Черкасс, а по Запорожью российские силы применили управляемые авиабомбы. В Днепре повреждены три частных дома и объект критической инфраструктуры, один человек получил ранения.

В Киевской области пострадали три человека. Зафиксировано попадание в жилищный сектор в Броварском районе и по промышленному объекту в Вышгородском районе. В результате ночной атаки пострадали мирные жители в нескольких регионах Украины, а масштабы разрушений еще уточняются.

