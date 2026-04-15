Российская армия атаковала Днепр и Запорожье: вспыхнул пожар в админздании, ранена женщина, есть погибшая (фото, видео)

В ночь на 15 апреля российские войска атаковали Днепр, в результате чего возник пожар в административном здании и пострадали люди. Той же ночью под атакой оказалось и Запорожье

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, удар нанес возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели.

Сначала сообщалось об одной пострадавшей — 29-летней женщине. Впоследствии уточнили, что травмы получили три человека: женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще двое — 22-летняя женщина и 65-летний мужчина — проходят амбулаторное лечение. Кроме того, в центральной части города поврежден девятиэтажный жилой дом.

Читайте также: Армия РФ атаковала КАБами Глухов на Сумщине: есть погибшие (фото)

Также под атакой оказался Запорожье. Первые взрывы прогремели около пяти утра. Удары были направлены по гражданской инфраструктуре – жилым кварталам и центральной части города.

Один из беспилотников попал в остановку общественного транспорта в центре Запорожья. В результате погибла 74-летняя женщина, работавшая в киоске рядом. Взрыв полностью уничтожил торговую точку и повредил соседние здания.

Также зафиксировано попадание по автостоянке в другом районе города – там сгорели десятки автомобилей, но обошлось без пострадавших. Кроме этого, удар потерпело одно из местных предприятий, масштабы разрушений уточняются.

Напомним, российская армия атаковала Чугуев.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!