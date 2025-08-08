Российская армия атаковала дронами Киевщину: ранены, возникли пожары в частном секторе, пылали авто (фото)

В ночь на 8 августа российские войска совершили атаку дронами на населенные пункты Киевской области. Больше всего пострадал Бучанский район — в частности, город Буча.

Об этом сообщают Киевская ОВА, мэр Бучи Анатолий Федорук, руководитель КОВА Николай Калашник.

По данным КОВА, в результате вражеской атаки в частном секторе возникли пожары, зафиксированы существенные разрушения. Пострадали три человека – две женщины (56 и 80 лет) и 16-летняя девушка.

"Враг атаковал мирные населенные пункты Киевщины дронами. Под ударом оказался Бучанский район области", – отметили в КОВА.

На месте работают спасатели, медики, коммунальные службы и правоохранители.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в результате удара повреждены семь частных домов и здание детского сада. Он заверил, что погибших нет, все жители живы.

"Россия в очередной раз доказала, что ее цель — террор гражданского населения. Они не умеют действовать по-другому", — подчеркнул Федорук.

Читайте также: Российская армия атаковала Одессу и Черкассы дронами: загорелся пожар на Привозе, попадание в дома и кладбище (фото, видео)

Позже руководитель Киевской ОВА Николай Калашник уточнил масштабы разрушений: в Бучанском районе поврежден 21 частный дом, хозяйственные постройки, гаражи, две недостроенные многоэтажки и 10 автомобилей.

Напомним, россия атаковала Киев дронами и ракетами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!