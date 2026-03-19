Российская армия атаковала Одессу: повреждены 14 домов и общежитие (фото)

В ночь на 19 марта Одесса подверглась российской атаке, в результате которой пострадали три человека, а также повреждена жилищная инфраструктура. Двое пострадавших госпитализированы, а коммунальные службы сразу начали ликвидацию последствий: убирают территории и закрывают выбитые окна.

По информации городских властей, больше всего разрушений зафиксировано в Приморском районе — там повреждены 12 многоквартирных домов. В Киевском районе повреждения получили 22-этажный жилой дом и студенческое общежитие. В постройках выбито около 180 окон. Еще одному человеку была оказана медицинская помощь на месте. В настоящее время продолжаются работы по временному закрытию окон пленкой и плитами.

В Хаджибейском районе частично разрушен двухэтажный жилой дом. Там также уже выполнены первоочередные восстановительные работы.

Параллельно специалисты проводят обследование поврежденного имущества по обращениям жителей. На всех локациях работают специальные штабы, представители районных администраций и коммунальные службы, координирующие помощь и ликвидацию последствий удара.

