Российская армия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Одессе и Конотопе: был ранен машинист, поезда следуют с задержкой (фото)

Ночью 2 октября российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в нескольких регионах Украины. В результате обстрелов движение поездов временно приостанавливалось, один машинист получил ранения.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, ГСЧС в Facebook.

"Ночью Россия совершила массированную атаку на депо Укрзализныци в Одессе. Ранения обломками получил машинист поезда, он получает всю необходимую помощь. Также удары были нанесены по железнодорожным объектам в приграничных общинах на Севере, в частности, в Конотопе. Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зон поражения, по утрам – движение восстановлено, контактная сеть подключена".

Читайте также: Украинские военные сбили российский Су-34 на Запорожском направлении

По словам министра, из-за последствий атаки отдельные поезда Черниговского и Сумского направлений сейчас курсируют с задержкой.

Ранее мы рассказывали, что армия России атаковала Виннитчину дронами, были попадания в объекты энергетики и железной дороги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !