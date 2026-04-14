Российские дроны атаковали Харьков: раненая женщина

Утром 14 апреля российские войска совершили атаку на Харьков, применив беспилотник. Удар пришелся на жилую многоэтажку — дрон попал в балкон квартиры.

Об инциденте сообщили руководитель области Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов. По их словам, взрыв был зафиксирован в Шевченковском районе города.

В результате атаки пострадала 44-летняя женщина — она испытала острую реакцию на стресс и получает необходимую медицинскую помощь. По предварительной информации, удар пришелся на верхние этажи дома, из-за чего возникло незначительное задымление. На месте происшествия работают все экстренные службы, идет уточнение обстоятельств и оценка последствий.

