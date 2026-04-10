Российские дроны атаковали Конотоп на Сумщине: повреждена многоэтажка, возник пожар (фото, видео)

Мэр города Конотопа Артем Семенихин сообщил о ночной атаке дронов, в результате которой зафиксировано попадание в центральной части города. Стало известно о вероятном попадании в центре, что повлекло за собой пожар в административном здании.

Как сообщил глава города в соцсетях, после четырех утра город получил удар вражеских беспилотников. Около 5:18 мэр сообщил о еще одном взрыве. Позже он уточнил, что под удар попал жилой пятиэтажный дом, где возник пожар. Кроме того, загорелись автомобили.

Отдельно говорится, что в одном из центральных районов города повреждены газовые сети, из-за чего несколько многоэтажек остались без газоснабжения.

По состоянию на утро пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, обошлось без жертв, однако по меньшей мере три частных автомобиля уничтожены. Жителей поврежденных и разрушенных домов эвакуируют.

