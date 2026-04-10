Російські дрони атакували Конотоп на Сумщині: пошкоджено багатоповерхівку, виникла пожежа (фото, відео)

Мер міста Конотопа Артем Семеніхін повідомив про нічну атаку дронів, унаслідок якої зафіксовано влучання в центральній частині міста. Стало відомо про ймовірне влучання в центрі, що спричинило пожежу в адміністративній будівлі.

Як повідомив очільник міста у соцмережах, після четвертої ранку місто зазнало удару ворожих безпілотників. Близько 5:18 мер повідомив про ще один вибух. Пізніше він уточнив, що під удар також потрапив житловий п’ятиповерховий будинок, де виникла пожежа. Крім того, зайнялися автомобілі.

Окремо зазначається, що в одному з центральних районів міста пошкоджено газові мережі, через що кілька багатоповерхівок залишилися без газопостачання.

Станом на ранок пожежі вдалося ліквідувати. За попередніми даними, обійшлося без жертв, однак щонайменше три приватні автомобілі знищено. Мешканців пошкоджених і зруйнованих будинків евакуюють.

