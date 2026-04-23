Россия атаковала Днепр: повреждена многоэтажка, есть погибшие и ранены (фото, видео)

В ночь на 23 апреля российские войска совершили атаку на Днепр. В результате удара в городе повреждены жилые дома, вспыхнули пожары. Погибли два человека, еще десять получили ранения.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа. По его словам, возгорания возникли сразу в нескольких районах города. Повреждена жилая застройка, в том числе один из ударов пришелся по многоэтажке, где загорелись несколько квартир.

Кроме жилого дома огонь охватил автомобили и магазин.

Сначала сообщалось о двух раненых. Впоследствии стало известно о трех пострадавших: две женщины в возрасте 62 и 68 лет были госпитализированы в состоянии средней тяжести, а 35-летний мужчина проходит амбулаторное лечение.

В 2:40 количество пострадавших выросло до семи. Среди них двое детей, девушки 9 и 14 лет, которых доставили в больницу.

Утром глава области сообщил, что в результате атаки погибли два человека.

Также отмечалось, что один человек некоторое время не выходил на связь.

Позже количество пострадавших возросло до девяти, а после восьми часов — до десяти человек.

По уточненным данным, четыре человека находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных — двое детей 9 и 14 лет.

В результате обстрела в Днепре повреждены:

13-этажный жилой дом;

магазин;

автомобили;

административное здание;

нежилое сооружение, которое не эксплуатировалось.

