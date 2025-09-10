Рынок аренды Киева: какое жилье сейчас в наибольшем дефиците

Несмотря на то, что в Киеве предложений аренды хватает, большинство квартир не отвечают потребностям потенциальных арендаторов. По словам риелторов, на рынке наблюдается дефицит жилья в отдельных сегментах, прежде всего, это касается бюджетных квартир.

Об этом сообщает Минфин. Предосенней спрос заметно повлиял на столичный рынок аренды. Бюджетные и умеренные по цене квартиры разбирают очень быстро.

В общей сложности жилья выставлено достаточно, однако среди эконом- и среднего класса найти хорошие варианты сложно. К примеру, непросто арендовать квартиру со свежим ремонтом вблизи главных университетов Киева, – рассказывает столичная риелтор Ирина Луханина.

В то же время дорогих квартир с ценой от 40 тысяч гривен в месяц на рынке хватает более чем достаточно.

Бывший руководитель Ассоциации специалистов недвижимости Юрий Пита отмечает, что ассортимент доступного жилья в Киеве заметно сократился. В скором времени можно будет говорить о дефиците, особенно среди самых дешевых квартир с ценой от 10 до 12 тысяч гривен.

Поэтому многие арендаторы начали рассматривать варианты в пригородах, где арендная плата ниже примерно на 20%. Однако там выбор жилья ограничен.

Почему вырос спрос на аренду?

Повышение активности на рынке связывается с началом учебного года и нового рабочего сезона. Эксперты отмечают, что спрос вырос сразу в несколько категорий арендаторов: студенты, переезжающие в Киев работники, а также переселенцы.

Наиболее активной группой в этом году остаются студенты, которые сформировали гораздо больший спрос, чем в прошлом. По оценкам экспертов, количество желающих найти жилье в Киеве выросло примерно на 20–25% по сравнению с 2024 годом.

