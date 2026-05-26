С розыска сняли, штраф ТЦК остался: нужно ли платить

В Украине нарушителей правил военного учета могут объявлять в розыск, однако такой статус не бессрочен. После истечения определенного законом срока розыск ТЦК подлежит отмене, а неуплаченный штраф в некоторых случаях уже не подлежит взысканию.

Об этом сообщают на портале " Юристы.UA ". ТЦК имеют право налагать штрафы за нарушение правил военного учета, а также нарушение мобилизационного законодательства во время особого периода. Если гражданин не платит штраф в установленный срок, его могут объявить в розыск. Обычно для снятия такого статуса нужно погасить задолженность.

Впрочем, юристы отмечают: розыск в подобных случаях является административным мероприятием, поэтому его действие ограничено во времени и может быть автоматически прекращено по истечении соответствующего срока.

К специалистам обратился мужчина, который сообщил, что по истечении срока действия розыска его автоматически исключили из базы разыскиваемых, однако сам штраф остался в силе. Он поинтересовался, нужно ли его оплачивать.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что в такой ситуации уплачивать штраф не обязательно, если уже истек срок привлечения к административной ответственности, предусмотренный статьей 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По словам юриста, гражданин не должен признавать правонарушения или оплачивать штраф после истечения определенных законом сроков. Также он отметил, что сообщение о штрафе в приложении "Резерв+" само по себе не создает юридических рисков ни для человека, ни для его работодателя.

