Самая массированная атака с начала войны: РФ обстреляла запад Украины шахидами и ракетами, во Львове перебои с электричеством, возникли пожары (фото)

В ночь на воскресенье, 5 октября, Российская Федерация нанесла комбинированный удар по территории Украины. Враг применил разные виды вооружения для обстрела украинских городов.

С вечера субботы, 4 октября, российская армия запустила группы ударных дронов по более чем пяти направлениям. Вражеские беспилотники фиксировались почти во всех областях Украины. В частности, в Киеве и Одессе также работала ПВО по дронам.

Уже ночью 5 октября оккупанты запустили "Калибры" с кораблей в акватории Черного моря. Ракеты с юга летели в направлении западных областей.

Кроме этого, в воздухе был истребитель МиГ-31К, который атаковал город Львов аэробалистическими ракетами "Кинжал". Армия РФ запустила ракеты из истребителей в 06.30. Они пролетели через северные и центральные регионы страны.

Читайте также: Армия РФ осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине: взрывы раздавались в Полтавской, Сумской и Харьковской областях и в Киевской области

Также враг применил авиацию - Украина была атакована крылатыми ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Их основной целью были западные области страны.

Львов

Львов получил самый массированный удар – сначала враг атаковал город дронами, потом "Кинжалами" и "Калибрами".

В результате обстрела часть Львова осталась без энергоснабжения. Кроме того, из-за вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты.

Самая массированная атака с начала войны: РФ обстреляла запад Украины шахидами и ракетами, во Львове перебои с электричеством, возникли пожары (фото). Источник: Суспільне Львов Самая массированная атака с начала войны: РФ обстреляла запад Украины шахидами и ракетами, во Львове перебои с электричеством, возникли пожары (фото). Источник: Суспільне Львов

После удара в городе наблюдается ряд пожаров – в частности горит индустриальный парк Sparrow. Также зафиксировано сильное задымление.

Местным советуют следовать нескольким простым советам, чтобы избежать неприятных ощущений и сохранить здоровье:

плотно закройте окна;

удерживайтесь от выходов на улицу без необходимости;

если все же нужно выйти – наденьте увлажненную маску или респиратор

Самая массированная атака с начала войны: РФ обстреляла запад Украины шахидами и ракетами, во Львове перебои с электричеством, возникли пожары (фото). Источник: Суспільне Львов Самая массированная атака с начала войны: РФ обстреляла запад Украины шахидами и ракетами, во Львове перебои с электричеством, возникли пожары (фото). Источник: Суспільне Львов

Ивано-Франковская область

Этой ночью враг снова массированно атаковал Ивано-Франковскую область - целью были объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

В одной из общин области в результате атаки частично поврежден жилой дом.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали Бучанский район Киевской области.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!