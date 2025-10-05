Наймасованіша атака з початку війни: РФ обстріляла захід України шахедами та ракетами, у Львові перебої зі світлом, виникли пожежі (фото)
У ніч на неділю, 5 жовтня, Російська Федерація завдала комбінованого удару по території України. Ворог застосував різні види озброєння для обстрілу українських міст.
З вечора суботи, 4 жовтня, російська армія запустила групи ударних дронів з понад п'яти напрямків. Ворожі безпілотники фіксувались майже у всіх областях України. Зокрема у Києві та Одесі також працювала ППО по дронах.
Вже вночі 5 жовтня окупанти запустили "Калібри" з кораблів в акваторії Чорного моря. Ракети з півдня летіли у напрямку західних областей.
Окрім цього у повітрі був винищувач МіГ-31К, який атакував місто Львів аеробалістичними ракетами "Кинджал". Армія РФ запустила ракети з винищувачів о 06:30. Вони пролетіли через північні та центральні регіони країни.
Також ворог застосував авіацію - Україну було атаковано крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Їх основною ціллю також були західні області країни.
Львів
Львів зазнав наймасованішого удару – спочатку ворог атакував місто дронами, потім "Кинджалами" та "Калібрами".
Внаслідок обстрілу частина Львова залишилась без енергопостачання. Крім того, через ворожу атаку, громадський транспорт у Львові наразі не виїжджає на маршрути.
Після удару у місті спостерігається низка пожеж – зокрема, горить індустріальний парк Sparrow. Також зафіксовано сильне задимлення.
Місцевим радять дотримуватись кількох простих порад, щоб уникнути неприємних відчуттів і зберегти здоров’я:
- щільно зачиніть вікна;
- утримайтесь від виходів на вулицю без нагальної потреби;
- якщо все ж потрібно вийти – надягніть зволожену маску або респіратор
Івано-Франківська область
Цієї ночі ворог знову масовано атакував Івано-Франківщину - ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.
В одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок.
