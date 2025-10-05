У ніч на неділю, 5 жовтня, Російська Федерація завдала комбінованого удару по території України. Ворог застосував різні види озброєння для обстрілу українських міст.

З вечора суботи, 4 жовтня, російська армія запустила групи ударних дронів з понад п'яти напрямків. Ворожі безпілотники фіксувались майже у всіх областях України. Зокрема у Києві та Одесі також працювала ППО по дронах.

Вже вночі 5 жовтня окупанти запустили "Калібри" з кораблів в акваторії Чорного моря. Ракети з півдня летіли у напрямку західних областей.

Окрім цього у повітрі був винищувач МіГ-31К, який атакував місто Львів аеробалістичними ракетами "Кинджал". Армія РФ запустила ракети з винищувачів о 06:30. Вони пролетіли через північні та центральні регіони країни.

Читайте також: Армія рф здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні: вибухи лунали у Полтавській, Сумській та Харківській областях і на Київщині

Також ворог застосував авіацію - Україну було атаковано крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Їх основною ціллю також були західні області країни.

Львів

Львів зазнав наймасованішого удару – спочатку ворог атакував місто дронами, потім "Кинджалами" та "Калібрами".

Внаслідок обстрілу частина Львова залишилась без енергопостачання. Крім того, через ворожу атаку, громадський транспорт у Львові наразі не виїжджає на маршрути.

Наймасованіша атака з початку війни: РФ обстріляла захід України шахедами та ракетами, у Львові перебої зі світлом, виникли пожежі (фото). Джерело: Суспільне Львів

Після удару у місті спостерігається низка пожеж – зокрема, горить індустріальний парк Sparrow. Також зафіксовано сильне задимлення.

Місцевим радять дотримуватись кількох простих порад, щоб уникнути неприємних відчуттів і зберегти здоров’я:

щільно зачиніть вікна;

утримайтесь від виходів на вулицю без нагальної потреби;

якщо все ж потрібно вийти – надягніть зволожену маску або респіратор

Наймасованіша атака з початку війни: РФ обстріляла захід України шахедами та ракетами, у Львові перебої зі світлом, виникли пожежі (фото). Джерело: Суспільне Львів

Івано-Франківська область

Цієї ночі ворог знову масовано атакував Івано-Франківщину - ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.

В одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували Бучанський район на Київщині.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!