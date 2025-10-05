Самая массированная атака с начала войны: РФ обстреляла запад Украины шахидами и ракетами, во Львове перебои с электричеством, возникли пожары (фото)
В ночь на воскресенье, 5 октября, Российская Федерация нанесла комбинированный удар по территории Украины. Враг применил разные виды вооружения для обстрела украинских городов.
С вечера субботы, 4 октября, российская армия запустила группы ударных дронов по более чем пяти направлениям. Вражеские беспилотники фиксировались почти во всех областях Украины. В частности, в Киеве и Одессе также работала ПВО по дронам.
Уже ночью 5 октября оккупанты запустили "Калибры" с кораблей в акватории Черного моря. Ракеты с юга летели в направлении западных областей.
Кроме этого, в воздухе был истребитель МиГ-31К, который атаковал город Львов аэробалистическими ракетами "Кинжал". Армия РФ запустила ракеты из истребителей в 06.30. Они пролетели через северные и центральные регионы страны.
Также враг применил авиацию - Украина была атакована крылатыми ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Их основной целью были западные области страны.
Львов
Львов получил самый массированный удар – сначала враг атаковал город дронами, потом "Кинжалами" и "Калибрами".
В результате обстрела часть Львова осталась без энергоснабжения. Кроме того, из-за вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты.
После удара в городе наблюдается ряд пожаров – в частности горит индустриальный парк Sparrow. Также зафиксировано сильное задымление.
Местным советуют следовать нескольким простым советам, чтобы избежать неприятных ощущений и сохранить здоровье:
- плотно закройте окна;
- удерживайтесь от выходов на улицу без необходимости;
- если все же нужно выйти – наденьте увлажненную маску или респиратор
Ивано-Франковская область
Этой ночью враг снова массированно атаковал Ивано-Франковскую область - целью были объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.
В одной из общин области в результате атаки частично поврежден жилой дом.
Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали Бучанский район Киевской области.
