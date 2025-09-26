Самый продаваемый: назван самый популярный автомобиль на рынке Европы

В августе 2025 года лидером европейского авторынка стал кроссовер Volkswagen T-Roc, продажи которого достигли 14 693 единиц – это на 14% больше, чем в прошлом.

Вторую строчку занял Dacia Sandero с результатом 13 834 авто, но его популярность снизилась на 11% в годовом исчислении. Третье место занял Toyota Yaris Cross, выбравший 12 201 покупатель.

В пятерке лидеров также оказались Volkswagen Tiguan (12094 авто, +23%) и Renault Clio (12091 авто, -1%). Если Tiguan уверенно увеличивает продажи, то Clio показывает маленькое падение. Об этом пишет mmr.net.

Читайте также: Можно смело покупать: топ-5 надежных подержанных авто до 8000 долларов

В топ-10 вошли и другие модели: Hyundai Tucson (11350, +28%), Dacia Duster (9813, −16%), Toyota Yaris (9666, −6%), Opel/Vauxhall Corsa (9585, +2%) и Volkswagen Golf (9 ).

Отчет JATO подтверждает, что компактные и среднеразмерные кроссоверы сейчас определяют тренды в Европе, постепенно оттесняя традиционные хэтчбеки с лидерских позиций.

Напомним, ранее мы писали о топ-3 японских марках почти не обесценивающихся автомобилей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!