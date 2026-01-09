СБУ показала обломки Орешника, которым РФ атаковала Львов 8 января (фото)

Служба безопасности Украины обнародовала информацию о найденных обломках российской ракеты "Орешник", которой РФ нанесла удар по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года. В СБУ заявили, что эти обстрелы расценивают как военное преступление.

Правоохранители установили места падения фрагментов баллистической ракеты. По предварительным выводам специалистов, обнаруженные элементы относятся именно к ракетному комплексу "Орешник". Об этом сообщает СБУ.

Среди идентифицированных обломков — блок стабилизации и наводки, фактически выполняющий функцию управления ракетой, детали двигательной установки, части механизма ориентации, а также сопла платформы блока разведения и другие компоненты.

Все найденные фрагменты уже признаны вещественными доказательствами. Они готовятся к передаче на углубленные экспертные исследования, которые должны окончательно подтвердить тип вооружения и обстоятельства его применения.

По данным следствия, российские войска произвели пуск ракеты среднего радиуса действия класса "земля-земля" с полигона "Капустин Яр" на территории РФ. Удар был направлен по объектам гражданской инфраструктуры Львовской области, расположенной вблизи границы с Европейским Союзом.

В СБУ отмечают, что целью атаки была попытка вывести из строя системы жизнеобеспечения региона на фоне резкого ухудшения погодных условий.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства обстрела, а также лиц, причастных к его планированию и выполнению, чтобы привлечь их к ответственности. Досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, российская армия атаковала Львов "Орешником".

