Щедрый вечер: что ставить на стол 31 декабря

31 декабря в Украине традиционно отмечают Щедрый вечер, который также называют Маланкой или Много Кутьей. Этот праздник предваряет день святого Василия, который приходится на 1 января, и считается одним из самых древних в народном календаре. Его истоки уходят еще в дохристианские времена, когда завершение года сопровождалось обрядовыми трапезами и семейными собраниями.

В ночь с 31 декабря на 1 января семья собирается за щедрым столом. В отличие от Сочельника перед Рождеством, на этот раз блюда не постные, поэтому хозяева могут позволить себе более разнообразное и сытное меню. Именно поэтому Богатая кутья считается символом достатка, благополучия и надежды на новый год. Об этом сообщается на YouTube-канале Ukrainian Food.

Традиционно на столе должно быть двенадцать блюд. Центральное место занимает кутья – главное обрядовое блюдо, которое каждая хозяйка готовит по-своему. Основой обычно служит сварная пшеница, в которую добавляют мак, мед, орехи и сухофрукты. В разных регионах рецепт может отличаться, но символика остается неизменной – достаток и единство семьи.

Кроме кутьи, праздничный стол невозможно представить без картофеля, который готовят в самых разных вариантах — от вареного до печеного или тушеного. Важное место занимают мясные блюда, ведь свинина издавна являлась основой украинской кухни. На Щедрый вечер часто подают домашнюю колбасу, кровянку, жаркое или крученики с грибной начинкой.

К мясным блюдам добавляют домашние соления — квашеную капусту, маринованные огурцы и помидоры, подчеркивающие вкус основных блюд. Настоящей классикой зимнего застолья считается студень, а поклонники старинной кухни готовят верещаку — тушеные свиные ребра в свекольном квасе. Не менее популярна тушеная капуста с мясом, сочетающая простоту и питательность.

На столе также появляются холодные закуски – сало, ветчина, копчености. Особое место занимают вареники, которые могут быть как сытными, с мясом или картофелем, так и сладкими – с сыром, вишнями или сухофруктами. К ним часто добавляют блины с разными начинками.

Завершают праздничную трапезу пироги соленые или сладкие, с маком, сыром, мясом или сухофруктами. Запивают все эти блюда традиционным компотом, приготовленным из сушеных яблок, груш, вишен и изюма.

Конечно, этот перечень не является исчерпывающим. Украинская кухня очень богата, поэтому в каждой семье Щедрый вечер имеет свои особые блюда и традиции. Главное же – теплая атмосфера, общий ужин и вера в то, что новый год принесет мир, благополучие и счастье.

