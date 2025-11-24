Силы беспилотных систем поразили химзавод и электроподстанцию во временно оккупированном Крыму (видео)

Украинские Силы беспилотных систем нанесли удары по двум важным объектам во временно оккупированном Крыму — Красноперекопском химическом заводе "Бром" и местной электроподстанции. Дроны попали по химическому предприятию, работающему на военно-промышленный комплекс России.

Также был поражен ряд энергетических объектов на оккупированном полуострове. Бровди отметил, что ночь на 22 и 23 ноября в "червяных болотах" оказалась особенно громкой. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди в Facebook.

Командующий подчеркнул, что Красноперекопская подстанция является одним из ключевых энергетических узлов Крыма. Он также намекнул на дальнейшие удары, заявив о предстоящем "бадабуме". По его словам, в России бензин превращается в дефицит, а газ и нефть — в "легковоспламеняющиеся ресурсы".

Удары осуществляли дроны 1-го отдельного центра СБС, сформированного на базе трансформированного 14-го полка.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

