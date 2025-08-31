Синоптики прогнозируют новую волну осадков: когда и где ожидать

В ближайшие дни в Украине ожидается переменная погода. По территории страны будет проходить атмосферный фронт с дождями, тогда как с юга будет поступать теплая воздушная масса.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Выходные преимущественно будут сухими, однако днем 31 августа на последнем мероприятии прогнозируют кратковременные дожди и местами грозы.

Ветер ожидается 5–12 м/с, а в Приазовье и на востоке днем возможны порывы до 15–20 м/с. Ночная температура составит +13...+19°, днем поднимется до +26...+31°. На юге столбики термометров будут достигать +34°, в то время как в западных областях 31 августа станет прохладнее – до +23…+28°.

1 сентября атмосферный фронт продвинется дальше. Поэтому кратковременные дожди с грозами охватят большинство южных регионов, днем – часть центральных, а также местами Киевскую область и Харьковскую. На остальной территории существенных осадков не ожидается, а температурный фон останется без ощутимых изменений.

Прогноз погоды на 30 августа

В пятницу, 30 августа, по всей Украине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер в основном юго-восточный, скоростью 7-12 м/с, а днем в Приазовье и восточных регионах иногда возможны порывы до 15-20 м/с.

Ночная температура составит +13…+18°, днем в большинстве областей воздух прогреется до +26…+31°. На юге будет более жарко – местами до +34°. В Карпатах ночью прогнозируют +7...+12°, а днем комфортные +20...+25°.

