Сколько нужно зарабатывать, чтобы иметь 18 тысяч гривен пенсии

В Украине размер пенсии формируется на основе двух основных показателей – страхового стажа и официальной заработной платы. Именно они оказывают непосредственное влияние на сумму ежемесячных выплат после выхода на пенсию.

В Пенсионном фонде Украины объясняют, что базовая формула расчета пенсии выглядит так:

П = Зп × Кс, где:

П – размер пенсии

Зп - средняя заработная плата

Кс – коэффициент страхового стажа

Коэффициент стажа зависит от количества официально отработанных лет: каждый год страховой стаж добавляет примерно 1% (0,01) к общему коэффициенту.

По состоянию на 2026 год для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. В таком случае коэффициент стажа составит 0,33.

Если ориентироваться на пенсию в размере 18 000 грн, расчет будет выглядеть следующим образом:

18000 = Зп × 0,33

Отсюда необходимый уровень средней заработной платы:

Зп = 18 000/0,33 ≈ 54 600 грн

Чтобы в будущем получать пенсию около 18 тысяч гривен, за трудовую жизнь нужно иметь официальный средний доход на уровне примерно 54,6 тыс. грн.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!