Сколько пенсии насчитают при стаже в 37 лет

Пенсионный вопрос остается актуальным для многих украинцев: когда можно выйти на заслуженный отдых и какой размер выплат рассчитывать? К примеру, при наличии 37 лет стажа право на пенсию наступает на общих условиях, однако сумма выплат зависит не только от количества отработанных лет.

Эксперты объяснили, как формируется пенсия при стаже 35 и 37 лет, какие доплаты предусмотрены за сверхурочный стаж и что дает статус ветерана труда.

Что дает стаж 35 и 37 лет - когда можно выходить на пенсию

Как отметила адвокат и партнер юридической компании RELIANCE Ирина Цыбко, многие украинцы путают понятие трудового и страхового стажа.

До 2004 года в трудовой стаж причисляли не только официальную работу, но и, например, обучение в вузах или училищах. А страховой стаж охватывает только те периоды, когда за человека или им самостоятельно уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

Если гражданин официально работает, взносы за него платит работодатель. Предприниматели делают это самостоятельно. В страховой стаж также могут входить отдельные социальные периоды, например, декретный отпуск, если по соответствующим выплатам осуществлялись отчисления в ПФУ.

Таким образом, страховой стаж – это суммарный период, за который в Пенсионный фонд поступали взносы. Если человек может подтвердить трудовой стаж документами или записями в трудовой книжке, то эти годы могут быть учтены при определении общего стажа.

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Поэтому и при 35 и при 37 годах стажа право на пенсию возникает на общих основаниях — с 60 лет.

Какой может быть пенсия при стаже 35 и 37 лет

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин объяснил, что окончательный размер пенсии зависит от многих факторов: года выхода на пенсию, уровня зарплаты, изменений в законодательстве и других нюансов.

Пенсия рассчитывается индивидуально по формуле, где ключевую роль играют два показателя:

коэффициент стажа;

расчетная зарплата.

За каждый год стажа человек получает 1% своей расчетной зарплаты. То есть:

при 35 годах стажа коэффициент составляет 35%;

при 37 годах – 37%.

Для определения расчетной заработной платы учитывается соотношение личной заработной платы к средней по стране. Если человек получал среднюю зарплату, его коэффициент равен 1. Если заработок был выше или ниже – коэффициент меняется соответственно.

В 2026 году для расчета пенсии будет использоваться средняя зарплата за три предыдущих года – 17 482 грн.

Примеры для стажа 35 лет:

средняя зарплата – пенсия около 6 119 грн;

зарплата вдвое выше средней — более 12 000 грн;

минимальная зарплата – около 2 370 грн.

Для стажа 37 лет:

средняя зарплата – около 6 468 грн;

зарплата вдвое выше средней — почти 12 937 грн;

минимальная зарплата – около 2 522 грн.

В то же время, закон гарантирует минимальный уровень пенсий. Если рассчитанная сумма ниже установленного минимума, государство осуществляет доплату.

В 2026 году:

минимальная пенсия для лиц с полным стажем в 60 лет составляет 3725 грн;

для граждан от 65 лет - 4 213 грн.

Доплаты за сверхурочный стаж и статус ветерана труда

В Украине предусмотрена небольшая надбавка за сверхурочный стаж. Для женщин сверхурочной считается стаж более 30 лет, для мужчин - более 35 лет.

За каждый дополнительный год насчитывается 1% прожиточного минимума — сейчас это примерно 25,95 грн.

Например:

мужчина со стажем 37 лет будет получать доплату около 52 грн;

женщина со стажем 35 лет – около 130 грн;

женщина со стажем 37 лет - почти 182 грн.

Кроме того, женщины со стажем от 35 лет и мужчины со стажем от 40 лет могут претендовать на статус ветерана труда.

Такой статус предполагает ряд льгот:

бесплатный проезд в городском транспорте (кроме метро);

льготное санаторно-курортное лечение;

определенные преимущества по улучшению жилищных условий;

отдельные налоговые льготы.

Впрочем, по словам Сергея Коробкина, сегодня статус ветерана труда уже не дает больших преимуществ, поскольку часть льгот фактически не работает или недостаточно финансируется.

