Сколько яиц красить на Пасху и в какие цвета: традиции и верования

Подготовка к Пасхе наполнена глубоким символизмом и каждый элемент праздничной корзины имеет особое значение. Центральное место традиционно занимают кулич и раскрашенные яйца — писанки и пасхальные яйца. Хотя многие обряды мы воспроизводим по привычке, понимание их содержания помогает лучше почувствовать духовную сущность праздника.

Издавна яйцо символизирует жизнь, возрождение и гармонию мира. В христианской традиции оно олицетворяет Гроб Господень и чудо Воскресения. Знание значения цветов и традиций окрашивания позволяет погрузиться в украинские обычаи и сохранить их подлинность.

Сколько яиц окрашивают на Пасху

Традиционно готовят 13 яиц как символ Иисуса Христа и двенадцати апостолов. Особое место занимают красные пасхальные яйца, которые ассоциируются с жертвенностью и кровью Христа. В то же время популярны и другие цвета: желтый, зеленый и синий, символизирующие весну, обновление и жизнь.

Писанки считаются не просто украшением, а оберегами. В древности верили, что расписывание яиц защищает от зла. Их хранили дома, клали под иконы, использовали в обрядах для благополучия и даже для красоты – умывались водой, в которой лежали освященные яйца.

Когда красить яйца

Лучшим временем для этого считается Великая суббота – тогда яйца дольше остаются свежими. Для средней семьи обычно готовят от 12 до 24 штук, чтобы хватило и для праздничного стола, и для угощения родных.

В корзину обычно кладут 1–2 яйца на каждого члена семьи, одно — поминальное, а также несколько дополнительных для гостей или крестников. В то же время, строгих церковных правил относительно количества нет — главное значение имеет искренняя вера.

Почему окрашивают яйца

Яйцо как символ жизни известно еще с древних времен — его почитали разные цивилизации, видя в нем начало всего сущего. Впоследствии в христианстве оно приобрело новое содержание — стало знаком победы жизни над смертью.

Трещина скорлупы во время освящения символизирует открытие гробницы и Воскресения Христа. В народной традиции сохранилось много легенд о происхождении писанок — в частности, что они возникли как символ любви, веры и надежды, распространившихся по миру.

