Следите за самочувствием: прогноз магнитных бурь на 16 июля

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего некоторые люди испытывают головные боли, усталость, сонливость или повышенный уровень стресса. Прогноз геомагнитной активности на ближайшие два дня составлен на основе данных Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Уровень солнечной активности определяют по планетарному К-индексу, который оценивается по шкале от 0 до 9. Если показатель достигает 5 и более, это свидетельствует о сильной магнитной буре.

В четверг ожидается более низкая солнечная активность - К-индекс составит 2,3. Такой показатель также относится к зеленому уровню и не свидетельствует о мощных геомагнитных возмущениях. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Следует помнить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Специалисты обновляют информацию о солнечной активности каждые три часа, поэтому актуальные данные могут отличаться от предыдущих прогнозов.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за мощных вспышек и выбросов плазмы на Солнце. Потоки заряженных частиц – протонов и электронов – движутся в космосе, а когда достигают магнитосферы Земли, вызывают геомагнитные возмущения.

Для оценки их силы используют К-индекс. Значения от 1 до 4 считаются незначительными и обычно не влияют на большинство людей. Если показатель превышает 5, то буря классифицируется как сильная. В ходе мощных геомагнитных возмущений возможны перебои в работе спутниковой связи, навигационных систем, мобильной связи и радиокоммуникаций. За К-индексом 7–8 в некоторых регионах мира можно наблюдать полярное сияние.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

В период повышенной геомагнитной активности отдельные люди могут жаловаться на головные боли, слабость, усталость, раздражительность или нарушение сна. Хотя специального лечения от воздействия магнитных бурь не существует, неприятные симптомы можно облегчить с помощью привычных средств и здорового образа жизни.

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Как поддержать организм

Чтобы легче перенести период магнитных бурь, врачи советуют:

соблюдать режим сна и полноценно отдыхать;

сбалансированно питаться;

ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи, алкоголя и чрезмерного количества кофе;

пить достаточно воды и травяных чаев;

больше гулять на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямыми солнечными лучами;

поддерживать умеренную физическую активность;

избегать стрессовых ситуаций и эмоционального перенапряжения;

людям с хроническими заболеваниями иметь под рукой необходимые лекарства и по возможности больше отдыхать.

Контрастный душ с утра поможет быстрее проснуться, а теплая ванна вечером будет способствовать расслаблению и качественному сну.

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