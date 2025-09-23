Следуйте за самочувствием: прогноз магнитных бурь на 24 сентября

Магнитные бури – это явление, которое возникает из-за активности Солнца и влияет на магнитосферу Земли. Во время таких периодов некоторые люди могут чувствовать дискомфорт: головные боли, усталость, раздражительность и даже проблемы со сном.

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9 – так называемым планетарным К-индексом. Если показатель достигает 5 и выше, это сильная буря, которая может повлиять не только на самочувствие людей, но и на работу связи и спутниковых систем. 24 сентября прогнозируется слабая активность с К-индексом 1,7 (зеленый уровень).

Следует учитывать, что данные обновляются каждые три часа, поэтому ситуация может изменяться.

Чем опасны магнитные бури?

Когда солнечные частицы достигают Земли, возникают возмущения, которые и называются магнитными бурями. Небольшие колебания (К-индекс 1–4) обычно остаются незамеченными. А вот бури с показателем более 5 могут вызвать ухудшение здоровья и сбои в работе мобильной связи, GPS и радиосигналов. Сильные бури (К-индекс 7–8) даже создают условия появления полярных сияний.

Как облегчить состояние во время магнитных бурь?

Специалисты советуют придерживаться простых правил:

высыпаться и поддерживать здоровый режим дня;

питаться сбалансированно, избегая жирной, острой пищи, алкоголя и избытка кофе;

пить больше чистой воды и травяных чаев;

проводить время на свежем воздухе, но избегать перегрева;

добавлять легкие физические нагрузки для поддержания тонуса;

минимизировать стресс и конфликты;

людям с хроническими болезнями всегда держать рядом необходимые лекарства.

Полезно начать день с контрастного душа для бодрости, а вечером выбрать теплую ванночку для расслабления.

