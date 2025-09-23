Слідуйте за самопочуттям: прогноз магнітних бур на 24 вересня

Магнітні бурі — це явище, яке виникає через активність Сонця і впливає на магнітосферу Землі. Під час таких періодів деякі люди можуть відчувати дискомфорт: головний біль, втому, дратівливість та навіть проблеми зі сном.

За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9 — так званим планетарним К-індексом. Якщо показник сягає 5 і вище, це вже сильна буря, яка може вплинути не лише на самопочуття людей, а й на роботу зв’язку та супутникових систем. 24 вересня прогнозується слабка активність із К-індексом 1,7 (зелений рівень).

Слід враховувати, що дані оновлюються кожні три години, тому ситуація може змінюватися.

Чим небезпечні магнітні бурі?

Коли сонячні частинки досягають Землі, виникають збурення, які й називаються магнітними бурями. Невеликі коливання (К-індекс 1–4) зазвичай залишаються непоміченими. А от бурі з показником понад 5 можуть викликати погіршення здоров’я та збої в роботі мобільного зв’язку, GPS та радіосигналів. Сильні бурі (К-індекс 7–8) навіть створюють умови для появи полярних сяйв.

Як полегшити стан під час магнітних бур?

Фахівці радять дотримуватися простих правил:

висипатися і підтримувати здоровий режим дня;

харчуватися збалансовано, уникаючи жирної, гострої їжі, алкоголю та надлишку кави;

пити більше чистої води та трав’яних чаїв;

проводити час на свіжому повітрі, але уникати перегріву;

додавати легкі фізичні навантаження для підтримки тонусу;

мінімізувати стрес і конфлікти;

людям із хронічними хворобами завжди тримати поруч необхідні ліки.

Корисно почати день із контрастного душу для бадьорості, а ввечері обрати теплу ванну для розслаблення.

