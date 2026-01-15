Сохранят ваш кошелек: какие модели авто нуждаются в наименьшем топливе

Обычные (неплагонные) гибриды остаются золотой серединой для большинства водителей. Они не требуют поиска зарядных станций, не зависят от розетки, как PHEV, но при этом обеспечивают поразительную экономию горючего – от 4 до 6 литров на 100 км. Это идеальный вариант как для городских пробок, так и для дальних поездок.

Эксперты американского издания SlashGear составили рейтинг самых выгодных подержанных гибридов, которые уже давно доступны на вторичном рынке. Мы выделили 10 моделей, объединяющих надежность, низкий расход и приемлемую цену.

Toyota RAV4 Hybrid (2022)

Один из самых популярных гибридных кроссоверов в мире. Расход горючего – около 5,9 л/100 км. Надежность Toyota, просторный салон, большой багажник и уверенное поведение на трассе делают его универсальным выбором.

Kia Sportage Hybrid (2024)

Свежий и стильный компактный кроссовер с передним приводом. Реальный расход – 5,5 л/100 км. Современный дизайн, качественный интерьер и 7-летняя гарантия Kia делают его очень привлекательным на вторичном рынке.

Toyota Prius (2023)

Новое поколение легендарного гибрида получило эффектный дизайн и рекордную экономичность - всего 4,1 л/100 км в переднеприводной версии. Это один из самых экономичных автомобилей на рынке.

Hyundai Ioniq Blue (2021)

Прямой конкурент Prius. Версия Blue показывает расход 4,0 л/100 км. Просторный салон, богатая оснастка и долгая гарантия делают его одним из лучших вариантов за свои деньги.

Lexus UX 250h (2020)

Компактный премиальный кроссовер с расходом 5,6л/100 км. Сочетает комфорт, тишину в салоне и фирменную надежность Lexus. Идеальный выбор для тех, кто хочет премиум за разумные деньги.

Kia Optima Hybrid (2018)

Большой и просторный седан с расходом 5,6 л/100 км. Один из самых доступных гибридов в списке. Комфортный салон, богатая оснастка и низкая цена на вторичном рынке.

Honda Insight (2022)

Стильный и сдержанный седан на базе Civic. Расход – всего 4,5 л/100 км.

Ford Escape Hybrid (2022)

Американский кроссовер, который до рестайлинга был одним из самых экономичных в своем классе. Переднеприводная версия потребляет 5,7 л/100 км. Просторный салон и отличная динамика.

Hyundai Elantra Hybrid Blue (2023)

Современный седан с футуристическим дизайном и расходом 4,4л/100 км. Богатая оснастка, качественные материалы и долгая гарантия делают его очень конкурентным.

Toyota Camry Hybrid (2018)

Классика бизнес-седанов. В комплектации LE расход составляет всего 4,5 л/100 км. Максимальный комфорт, просторный салон и легендарная надежность Toyota.

Эти модели – наилучший баланс между экономией, надежностью и практичностью на вторичном рынке. Все они предлагают расход от 4 до 6 л/100 км, что делает их идеальными для украинских реалий: городские пробки, трасса, путешествия с семьей. Если ищете б/у гибрид без лишних затрат на топливо и зарядки — обратите внимание именно на эти варианты.

