Справится даже новичок: рецепт консервированных огурцов с кабачками на зиму
Огурцы и кабачки на зиму "Прованс" – это ароматная овощная заготовка, позволяющая сохранить вкус лета в банке. Сочетание хрустящих огурцов, нежных кабачков, моркови, лука и зелени создает сбалансированную закуску с легкими пряными нотками.
Особый характер блюду придает французская горчица, придающая деликатную пикантность. Об этом пишет Shuba.
Чем интересна эта консервация
Этот рецепт объединяет сразу несколько овощей, которые маринуются кусочками и сохраняют текстуру после обработки. Благодаря маринаду из уксуса, сахара и соли овощи остаются хрустящими, а специи делают вкус более выразительным.
Особенности рецепта:
- овощи проходят стерилизацию, обеспечивающую длительное хранение;
- в банки добавляется французская горчица для лёгкой остроты;
- готовую заготовку можно подавать как самостоятельную закуску или гарнир.
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Ингредиенты
Овощи:
- огурцы - 500 г
- кабачки - 400 г
- морковь - 200 г
- лук – 1 шт.
- чеснок - 4 зубчика
- укроп (зонтики) – 2 шт.
- французская горчица – 2 ч. л.
- черный перец горошком – 6 шт.
- душистый перец - 4 шт.
Маринад:
- вода – 1,5 л
- сахар - 170 г
- соль - 50 г
- уксус 9% - 150 мл
Приготовление
- Сначала подготовьте овощи: тщательно вымойте их и зелень. Огурцы и морковь нарежьте кружочками примерно по 0,5 см, кабачки ломтиками, лук полукольцами.
- В стерилизованные банки выложите укроп, чеснок, перец и французскую горчицу. Далее плотно укладывайте огурцы, кабачки и морковь.
- Для маринада смешайте воду, соль и сахар, доведите до кипения и полностью растворите кристаллы. В конце добавьте уксус и перемешайте.
- Горячим маринадом залейте овощи в банках до самого верха и укройте стерильными крышками.
- После этого стерилизуйте банки в большой кастрюле с водой в течение 15 минут после закипания.
- В заключение плотно закрутите крышки, переверните банки вверх дном и укутайте до полного охлаждения.
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