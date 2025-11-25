'США не могут бесконечно поставлять оружие Украине' - пресс-секретарь Белого дома Левитт

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт, что Соединенные Штаты не способны бесконечно снабжать Украину оружием. Под пресс-конференции она подчеркнула, что президент США приложил значительные усилия, чтобы найти пути урегулирования войны, развязанной Россией, и, по ее мнению, заслуживает благодарности за эти усилия.

Левитт подчеркнула, что главная цель Трампа — положить конец кровопролитию и добиться завершения боевых действий. Об этом пишет Fox News.

По ее словам, разочарование американского лидера отражает настроения большинства граждан страны.

Она также отметила, что, несмотря на решение Трампа прекратить прямое финансирование войны, США по-прежнему поставляют или продают Украине значительные объемы вооружения через механизмы НАТО.

"Мы не можем делать это бесконечно. Президент стремится к тому, чтобы эта война завершилась", — сказала Левитт.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что россияне могут пойти наступлением в Польшу и страны Балтии.

