'США упорно трудятся, чтобы прекратить убийства и резню между Россией и Украиной' - Трамп во время ежегодного обращения в Конгресс

В ходе ежегодного обращения в Конгресс, известного как "Послание о состоянии Союза", президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация активно работает над прекращением конфликта между Россией и Украиной, который он назвал "девятой войной". По словам Трампа, Соединенные Штаты прилагают значительные усилия, чтобы остановить "убийства и резню" в регионе, где, по его оценкам, ежемесячно погибают около 25 тысяч солдат.

Он также подчеркнул, что эта война никогда не началась бы, если бы он оставался на посту президента раньше. Это заявление прозвучало во время прямой трансляции обращения, где Трамп подчеркнул дипломатические усилия США по урегулированию конфликта, который длится уже много лет и унес тысячи жизней.

Трамп традиционно использует такие выступления для определения внешнеполитических приоритетов, и его слова об Украине стали одним из ключевых моментов речи, привлекая внимание как в США, так и за рубежом. Эта риторика отражает его последовательную позицию по поводу конфликта, где он неоднократно критиковал предыдущую администрацию за нерешительность и заявлял о своей способности быстро достичь мира.

