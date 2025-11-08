Стаж 40 лет: на какую пенсию можно рассчитывать

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, имеют право на ежемесячные выплаты после завершения трудовой деятельности. Размер пенсии напрямую зависит от продолжительности официального стажа: чем больше лет человек работал, тем выше будут его выплаты.

Если у гражданина 40 лет трудового стажа, он может выходить на пенсию в 60 лет. В этом случае пенсионные выплаты обычно составляют около половины заработка, который человек получал перед уходом на покой. Об этом сообщает ПФУ.

Размер пенсии определяется по формуле, где ключевую роль играет коэффициент страхового стажа. Его умножают на среднюю зарплату. За 40 лет официальной работы этот коэффициент составляет 0,4.

Так что если работник получал 8 000 грн, его пенсия будет равна 3 200 грн. При более высоком заработке сумма выплат существенно возрастает:

по зарплате 15 000 грн пенсия составит 6 000 грн ;

пенсия составит ; при доходе 20 000 грн - 8 000 грн ;

- ; если заработок был 30 000 грн, пенсия может достигать 12 000 грн.

Если же трудовой стаж превышает 45 или 50 лет, коэффициент увеличивается до 0,45-0,5, так что человек с доходом 30 000 грн сможет рассчитывать на 13 500-15 000 грн пенсии.

Такой уровень выплат вполне возможен, особенно если человек работал на производствах с вредными или опасными условиями, где стаж часто засчитывается год за два. Иногда при таких условиях предусмотрены надбавки, повышающие размер будущей пенсии.

Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2361 грн, однако пожилым людям начисляются дополнительные доплаты. В результате неработающие пенсионеры получают не менее 3038 грн в месяц.

Для людей от 75 до 79 лет (со стажем не менее 20 лет для женщин и 25 — для мужчин) минимальная выплата составляет 3 613 грн, а для лиц старше 80 лет — 3 758 грн.

