Стаж в 40 лет: какой будет пенсия у украинцев

Размер будущей пенсии в Украине напрямую зависит от уровня официального дохода и продолжительности страхового стажа. Например, рассмотрим ситуацию, когда человек в течение трудовой деятельности получал зарплату на уровне 10 тысяч гривен.

Как сообщает " 24 Канал ", при наличии 40 лет стажа гражданин может оформить пенсию в 60, 63 или 65 лет, и от возраста выхода на заслуженный отдых будет зависеть сумма ежемесячной выплаты.

В случае выхода на пенсию в 60 лет при таких условиях размер пенсии составит ориентировочно 4,5 тысяч гривен в месяц.

Если же человек решит отложить оформление пенсии до 63 лет, выплата будет выше — примерно 5,3 тысяч гривен.

Наиболее выгодным вариантом является выход на пенсию в 65 лет. При стаже в 40 лет и зарплате в 10 тысяч гривен пенсионное обеспечение может составить около 5,8 тысяч гривен ежемесячно.

Также следует учитывать общие требования к страховому стажу. В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет стажа, в 63 года - не менее 22 лет, а в 65 лет - минимум 15 лет.

Теперь пенсионные выплаты украинцы получают двумя основными способами: на банковскую карту или через "Укрпочту". При этом часть трудового стажа может быть зачислена, если периоды работы официально официально оформлены или отсутствуют соответствующие записи в трудовой книжке.

