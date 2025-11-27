Стильные и надежные: топ кроссоверов, которые стоят своих денег

При выборе роскошного SUV уже недостаточно смотреть только на дизайн, мощность или качество материалов салона – все больше покупателей обращают внимание на долгосрочную надежность. Эксперты американского портала TopSpeed составили рейтинг самых надежных моделей премиального сегмента.

Об этом пишет портал ampercar.com. Первое место уверенно занял Lexus RX 350 2026 года – 8,4 балла из 10 возможных. Кроссовер оснащен проверенным 2,4-литровым турбомотором на 275 л. и восьмиступенчатым "автоматом", доступным как с передним, так и с полным приводом.

На второй позиции – новый Lexus GX 550 2025 года с той же оценкой 8,4 балла. Этот рамный внедорожник делит платформу с Toyota Land Cruiser Prado 250. Пока надежность его новых турбодвигателей еще проверяется временем, но репутация марки делает свое дело.

Третье место досталось Acura RDX 2026 (8,3 балла). Премиальный близнец Honda CR-V получил 2,0-литровый турбомотор мощностью 272 л. с., 10-ступенчатую АКПП и опциональный полный привод.

Четвертую строчку занял Volvo XC60 2026 – также 8,3 балла. Шведский кроссовер предлагает единственный силовой агрегат: 247-сильный 2,0-литровый турбомотор, восьмиступенчатый "автомат" и постоянный полный привод.

Замыкает первую пятерку Porsche Cayenne 2026 года с оценкой 8,2 балла. Немецкий спорт-кроссовер доступен с 3,0-литровым турбо-V6 или 4,0-литровым битурбо-V8, оба работают в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой PDK и фирменным полным приводом.

Полный топ-10 самых надежных премиальных SUV по версии TopSpeed:

Lexus RX 350 2026 Lexus GX 550 2025 Acura RDX 2026 Volvo XC60 2026 Porsche Cayenne 2026 Acura MDX 2026 Audi SQ5 2025 Infiniti QX60 2026 Audi Q5 2025 BMW X1 2025

Как видим, японские бренды (особенно Lexus и Acura) продолжают доминировать в сегменте надежности даже среди роскошных моделей.

