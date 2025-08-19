Сухая и теплая погода сохраняется: прогноз погоды в Украине на 20 августа

В среду, 20 августа, в Украине ожидается сухая и теплая погода. Дневная температура составит от +23 до +28 градусов, а на юге и юго-востоке от +25 до +30.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. В Киеве погодные условия будут схожими: без осадков, температура около +24 градусов.

По словам Диденко, с 21 августа дожди начнутся в западных областях, а 22-23 августа атмосферный фронт охватит почти всю страну, за исключением южных регионов. Местами возможны грозы.

"В середине недели температура снова повысится", — отметила синоптика.

В День Независимости, 24 августа, прогнозируется солнечная погода по всей Украине: днем +19+24, на юге и востоке — +24+29, в западных областях прохладнее — от +16 до +20 градусов.

