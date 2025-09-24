Тайвань накрыл супертайфун Рагаса: есть без вести пропавшие (фото)

На Тайване в результате супертайфуна "Рагаca" погибли по меньшей мере 14 человек, более 120 человек числятся пропавшими без вести. Ненастье следует к побережью материкового Китая.

Об этом пишет The Guardian. Наибольшую силу стихия достигла во вторник, когда в восточной части острова с берегов вышло барьерное озеро, образованное предыдущими оползнями. Мощный поток воды накрыл поселок Гуанфу, смыло мост через реку и затопило соседнюю деревню Дама, где проживает около тысячи человек. Многие жители до сих пор остаются в ловушке.

Представитель уездного правительства Хуалянь Ли Куан-тин сообщил, что по состоянию на утро среды подтверждена гибель 14 человек и еще 18 получили ранения. Пропавшими считаются 124 жителя.

Помимо Тайваня, стихия затронула и Филиппины: там сильный ветер и дожди повалили деревья, повредили здания и унесли жизни не менее двух человек. Тысячи людей были вынуждены искать убежища в эвакуационных центрах.

Путь тайфуна постепенно смещается в южные регионы Китая. По данным Гонконгской метеослужбы, максимальная скорость ветра в эпицентре достигала 195 км/ч.

В среду в Гонконге и ряде городов южного Китая введен режим повышенной готовности: школы и предприятия закрыты по меньшей мере в десяти населенных пунктах. В аэропорту Гонконга после вечера вторника отменили более 500 рейсов, а обсерватория объявила самый высокий уровень опасности – T10. Ожидаются штормовые волны высотой до 5 метров.

По прогнозам синоптиков, в сутки "Рагаca" может выйти на побережье провинции Гуандун. В Шэньчжэне уже объявили эвакуацию 400 тысяч человек. Аналогичные меры принимаются в Чаочжоу, Чжухае, Дунгуане и Фошане.

Название "Рагаca" в переводе с филиппинского означает "быстрое движение". Ученые напоминают, что глобальное потепление усиливает интенсивность подобных штормов.

В июле этого года Гонконг уже потерпел удар мощного тайфуна "Вифа", который принес ветры скоростью более 167 км/ч, повалил сотни деревьев и привел к массовым отменам рейсов.

