Тайвань накрив супертайфун Рагаса: є загиблі та зниклі безвісти (фото)

На Тайвані внаслідок супертайфуну "Рагаca" загинули щонайменше 14 людей, понад 120 осіб вважаються зниклими безвісти. Негода прямує до узбережжя материкового Китаю.

Про це пише The Guardian. Найбільшої сили стихія досягла у вівторок, коли в східній частині острова з берегів вийшло бар’єрне озеро, утворене попередніми зсувами. Потужний потік води накрив селище Гуанфу, змило міст через річку та затопило сусіднє село Дама, де мешкає близько тисячі людей. Багато жителів досі залишаються у пастці.

Представник уряду повіту Хуалянь Лі Куан-тин повідомив, що станом на ранок середи підтверджено загибель 14 людей і ще 18 дістали поранення. Зниклими вважаються 124 мешканці.

Крім Тайваню, стихія зачепила й Філіппіни: там сильний вітер і дощі повалили дерева, пошкодили будівлі та забрали життя щонайменше двох осіб. Тисячі людей були змушені шукати прихистку в евакуаційних центрах.

Шлях тайфуну поступово зміщується до південних регіонів Китаю. За даними Гонконзької метеослужби, максимальна швидкість вітру в епіцентрі сягала 195 км/год.

У середу в Гонконзі та низці міст південного Китаю запроваджено режим підвищеної готовності: школи та підприємства закриті щонайменше у десяти населених пунктах. В аеропорту Гонконга після вечора вівторка скасували понад 500 рейсів, а обсерваторія оголосила найвищий рівень небезпеки — T10. Очікуються штормові хвилі висотою до 5 метрів.

За прогнозами синоптиків, упродовж доби "Рагаca" може вийти на узбережжя провінції Гуандун. У Шеньчжені вже оголосили евакуацію 400 тисяч осіб. Аналогічні заходи вживають у Чаочжоу, Чжухаї, Дунгуані та Фошані.

Назва "Рагаca" у перекладі з філіппінської означає "швидкий рух". Науковці нагадують, що глобальне потепління посилює інтенсивність подібних штормів.

У липні цього року Гонконг вже зазнав удару потужного тайфуну "Віфа", що приніс вітри швидкістю понад 167 км/год, повалив сотні дерев та призвів до масових скасувань рейсів.

на російській Камчатці зафіксували потужний землетрус.

