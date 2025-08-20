Тариф на газ в Украине: изменится ли стоимость голубого топлива с сентября

Цены на коммунальные услуги – один из самых актуальных вопросов для украинцев. Особенно много внимания привлекает стоимость газа, ведь она напрямую влияет на ежемесячные расходы домохозяйств.

Согласно информации от "Нафтогаза", с 1 сентября тариф на природный газ для населения останется неизменным – 7,96 грн за кубометр. Это касается подавляющего большинства потребителей, а именно около 98% домохозяйств, которые продолжат платить ту же сумму, что и в августе.

Следующий пересмотр тарифа планируется на конец мая 2026 года. В компании отмечают, что решение о замораживании цены принято с учетом действующего моратория на повышение стоимости природного газа.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", входящая в Группу "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для бытовых клиентов по тарифному плану „Фиксированный" – 7,96 гривны за кубометр. Цена будет действовать до 30 апреля 2026 года", – отмечается в сообщении.

Хватит ли газа на зимний период

Хотя тарифы остаются неизменными, проблема обеспечения газом остается актуальной. По состоянию на июль в украинских подземных хранилищах накоплено примерно 9 миллиардов кубометров газа – это лишь 29,2% от их общей вместимости, что является самым низким показателем за последние годы.

Для сравнения, в конце лета 2021 года уровень заполненности превышал 60%. Чтобы предотвратить возможный дефицит в холодное время года, компания "Нафтогаз" активизировала процесс закачки газа и обратилась к государственным банкам за финансированием для закупки дополнительных объемов топлива.

