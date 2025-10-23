Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии: подробности

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. По словам Трампа, он решил отменить встречу, поскольку не верит, что она принесла бы ожидаемые результаты.

"Каждый раз у нас происходит хороший разговор, но он ни к чему не приводит", — объяснил президент. Об этом он заявил на брифинге вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Также Трамп затронул вопрос поставки в Украину крылатых ракет Tomahawk, отметив, что для обучения на их использование требуется минимум полгода, и добавил, что единственный способ применить их — сделать это самим, чего, по его словам, делать не планируют.

