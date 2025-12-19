Трамп подписал оборонный бюджет США: какая помощь предусмотрена Украине

Президент США Дональд Трамп утвердил закон об оборонных расходах на 2026 год финансовый год. Общий его объем составляет 901 миллиард долларов. В документе отдельно заложено финансирование в поддержку Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Речь идет о законе S.1071 – "Акт о национальной обороне на 2026 финансовый год", который глава Белого дома подписал в четверг, 18 декабря. С момента подписания документ вступил в силу.

Закон определяет порядок финансирования деятельности Министерства обороны США, программ военного строительства, а также инициатив в сфере национальной безопасности, реализуемых с участием Министерства энергетики и Государственного департамента. Кроме того, он содержит положения, направленные на улучшение социального обеспечения американских военнослужащих, и расширяет полномочия правительства по проведению реформ в отраслях национальной и международной безопасности, торговли и судебной системы.

Отдельным пунктом предусмотрена помощь Украине: документ закладывает 800 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности. Денежные средства планируют выделять равными частями — по 400 миллионов долларов в 2026 и 2027 годах — на закупку американского вооружения для нужд Вооруженных сил Украины.

