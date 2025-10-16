Трамп призвал Путина перестать убивать украинцев и россиян

Президент США Дональд Трамп обратился к лидеру России Владимиру Путину с призывом прекратить убийства украинцев и россиян. Также он заявил, что Украина готовится к наступлению.

Об этом заявил Трамп во время пресс-конференции с директором ФБР Кэшем Пателем. Американский лидер сообщил, что в ближайшее время планирует разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о ситуации на фронте:

"Мы будем говорить… Они хотят пойти в наступление. Я приму решение по этому вопросу, но они действительно хотят наступать, знаете?"

Читайте также: Наконец, Запад понял: война не завершится даже тогда, когда Украина не сможет сдерживать путинскую орду

Трамп также отметил, что за время полномасштабной войны Россия, по его словам, потеряла около 1,5 миллиона человек, преимущественно военных.

"Все, чего мы хотим от президента Путина, чтобы он прекратил убивать украинцев и россиян, ведь он уничтожает очень много россиян!"

Напомним, мы уже писали, что должен сделать Трамп для предотвращения широкомасштабной мировой войны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!